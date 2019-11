Felipe VI se reúne en privado con Raúl Castro en un encuentro de última hora

Felipe VI se ha reunido en privado de forma inesperada con el expresidente cubano Raúl Castro antes de finalizar su visita de Estado a la isla. Este encuentro, del que ha informado RNE, se cerró el miércoles, a última hora sin que estuviera previsto en la agenda oficial.

Instantes antes de acordar esa entrevista, don Felipe realizó una defensa de los derechos humanos ante el actual mandatario nacional, Miguel Díaz-Canel en la cena de recepción. “Los cambios no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas [..] El cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad de la ciudadanía”, afirmó en su discurso.

La reunión, celebrada durante la mañana (hora local) la han solicitado las autoridades cubanas como muestra de la importancia dada a la visita de los Reyes de España, que han pasado tres jornadas en el país, según fuentes oficiales.

Al encuentro entre Felipe VI y quien fuera máximo líder del país hasta 2018 también ha acudido Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones. El propio Borrell ha calificado este viaje como “histórico” y “un hito en las relaciones bilaterales hispanocubanas”.

Hasta este lunes, ningún monarca español había realizado una visita de Estado a este país. La celebración este domingo de elecciones generales en España no impidió que finalmente se llevara a cabo este viaje, que se enmarca en la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la capital cubana.