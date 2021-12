Otra Nochebuena de Felipe VI marcada por la sombra de su padre

Y el rey llega a esta cita tras un año muy difícil. Doce meses marcados por una pandemia que no cesa y por el fantasma que sobrevuela y empaña cada día su trabajo: Juan Carlos I. Su padre es el peor enemigo de la institución. El emérito vive en Abu Dabi, a 7.477 kilómetros del Palacio de la Zarzuela, pero está presente cada minuto. Salvo sorpresa de última hora, no pasará estas fechas por Madrid, aunque él anhela una vuelta a la tierra patria.

Como una victoria ha vivido Juan Carlos I el reciente cierre de la investigación en Suiza del caso del AVE a La Meca y las comisiones que recibió de Arabia Saudí. Hasta se ha dejado ver en un partido de tenis. El fiscal Yves Bertossa no ha logrado demostrar que se tratara de comisiones y que fuera hecho delictivo. Pero esto no quiere decir que el rey no ingresase 75 millones de euros y que se articularan a través de una fundación, acabando en una donación para su examante Corinna Larsen. De hecho, en su auto, el fiscal explica que hubo claramente un intento de “ocultación”.

Esto no implica que sigan otras investigaciones abiertas sobre estas cuestiones. De hecho en España sigue viva todavía la investigación al rey por tres temas: las comisiones por el AVE del desierto, la sociedad offshoreen Jersey y la utilización de tarjetas black con fondos de un multimillonario amigo mexicano. No obstante, según fuentes jurídicas, todo apunta a que se cerrarán en los próximos meses (estaba previsto concluir en diciembre pero se han prorrogado seis meses). Previsiblemente no pasarán al juzgado, pero no porque no existieran los hechos, sino porque hayan prescrito los delitos, por las regularizaciones fiscales de última hora y por la inviolabilidad que afecta a sus hechos durante su reinado.

Lo más probable es que Juan Carlos I decidiera volver a residir en España una vez concluya la investigación. El fiscal del Supremo que llevaba el caso, Juan Ignacio Campos, acaba de fallecer, pero el trabajo quedó casi listo. Pero existe otro campo de batalla en los tribunales: el Reino Unido, donde hay una denuncia de Corinna Larsen por las supuestas amenazas del CNI contra ella.