Fernando Simón, enfadado como nunca ante una pregunta personal: "Me parece de mal gusto que lo hayas sacado"

Fernando Simón ha comparecido este jueves para dar a conocer los datos del coronavirus tanto en España como en el resto del mundo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha hecho un balance de la pandemia en el mundo, haciendo especial hincapié en países como Estados Unidos, donde en estos momentos mueren cerca de 1.000 personas al día.

Ya en la ronda de preguntas, Simón ha respondido de forma muy contundente a una periodista que le ha preguntado por sus vacaciones en Portugal y ha querido saber si cree que debió quedarse en España. También ha preguntado “si era un buen momento para irse” y por qué, en esa foto en una playa lusa, no llevaba la mascarilla puesta.

“Respecto a mis vacaciones me vas a disculpar pero eso es mi vida personal y me parece, lo siento, de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más”, ha respondido visiblemente molesto.

“No voy a hablar. Y si la gente es medianamente razonable, yo solo he visto una foto, si la gente es medianamente razonable valorará lo que tenga que valorar. Los que sean poco razonables, lo valorarán como quieran”, ha señalado de nuevo en respuesta a la periodista que le preguntaba por la mascarilla.