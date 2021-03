Fernando Simón se ha mostrado muy rotundo este lunes en su rueda de prensa tras ser cuestionado sobre si se arrepiente de las declaraciones que hizo el año pasado pocos días antes de la celebración del 8-M.

En aquel momento, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad le preguntaron qué le diría a su hijo si éste le preguntase si podía ir a las marchas por el Día de la Mujer. “Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera”, respondió.

Ahora, al ser cuestionado por si se arrepentía de aquello, Simón ha hecho un gesto de contrariedad antes de admitir que quizá fue “imprudente” al decir lo que recomendaría a su hijo.

“Tengo tres hijos, son muy responsables y no tengo necesidad de decirles lo que deben hacer o no, son inteligentes y mayores y no le voy a decir a mi hijo lo que puede hacer”, ha asegurado.

Tras ello, el experto sí ha matizado: “Sí le voy a decir que esté bien informado, que las responsabilidades no son siempre de los demás y que sea solidario para entender los riesgos a los que se expone o puede exponer a los demás”.

“Tengo tres hijos maravillosos, que son muy responsables, como la mayor parte de los hijos de los padres de España”, ha zanjado.

Hace un año, Simón afirmó sobre las marchas del 8-M que era “una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de alguna zona de riesgo pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo”.