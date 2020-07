"¡Fernando, haz el favor!": El día en el que Illa se puso serio con Fernando Simón

El País Semanal ha publicado este domingo una entrevista muy extensa al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

Simón ha sido la voz y la cara del Gobierno durante la gestión de la pandemia del coronavirus junto al ministro Salvador Illa.

El titular de Sanidad también ha conversado con El País y ha expresado su admiración por el doctor.

“Cuenta con las virtudes que los expertos enseñan y muchos, pese a esmerarse, no consiguen. A eso une un carisma con sus equipos también natural, y, sobre todo, que es buena persona. No cabe duda de eso cuando lo tratas”, asegura Illa.

Pero el ministro también cuenta lo único que no le gustó, al menos durante los momentos más duros de la pandemia, de Simón: que fuera en moto.

Y explica lo que le llegó a decir un día: “Ante eso me he tenido que poner serio. En días de mucha tensión, de mucho riesgo, no me hacía ninguna gracia que se trasladara en moto. Se lo he dicho. Incluso, no le he dejado alguna vez que la utilizara cuando nos trasladábamos a La Moncloa. ¡Sube al coche, Fernando, haz el favor!”.

Pero Simón, cuya foto sobre la moto con su chupa de cuero se ha hecho viral, asegura que utiliza el trayecto desde su casa al Ministerio o La Moncloa para “reflexionar” porque ya en el trabajo no tiene tiempo.