Ferreras deja en evidencia a Ayuso con una frase por su polémica entrevista en Telemadrid

Ayuso, que volvió a cortar a la presentadora, se volvió a liar: “Se van a reorganizar, pe, pero es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Com... de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad, quiero, creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan sólo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar”.

“Y por supuesto, que el personal sanitario esté respaldado y trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar. Pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderá. Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico, normalmente”, agregó.

Ferreras, esta mañana, ha reaccionado con mucha ironía a esa última frase: “Pues le preguntaremos por pronósticos para la jornada de la Champions”.