La esperanza de un festival como los de antes, la clave de la música este verano

Los conciertos como escenario de laboratorio

Para Herreruela, más que un festival ha sido un experimento que “ha unido ciencia y cultura para promover soluciones que sean para el conjunto de la sociedad”. The Music Republic también resalta que el evento de Love of Lesbian marcó un antes y un después, puesto que “puso de manifiesto que se podían celebrar grandes conciertos de manera segura”.

La vuelta a la normalidad de un sector golpeado por la pandemia

En este sentido, cada festival ha planteado sus propias medidas, he incluso los hay que han cambiado su formato por un ciclo de conciertos. “Lo que hemos hecho ha sido crear ciclos de conciertos utilizando la marca de algunos de nuestros festivales”, explican desde The Music Republic.

Los aplazamientos —que no cancelaciones—hacen pensar en un horizonte próximo más halagüeño en el que la música seguirá sonando. Como decía Queen, Show must go on.