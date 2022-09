Figaredo (Vox) critica a una diputada y la reacción de un socialista no le hace nada de gracia

Figaredo ha comenzado su intervención augurando que esta proposición de ley no es más que “un señuelo de la izquierda republicana de Cataluña para intentar atraer y empatizar con una juventud que cada vez se les escapa más”.

El diputado de Vox ha continuado su discurso refiriéndose a la parlamentaria de ERC responsable de abrir el debate, aunque sin entrar a mencionarla directamente: “Viene una diputada muy joven, que no ha cotizado en su vida, que no tiene experiencia laboral y que, en cierto modo, no ha bebido más que de las mieles de la política, como otras diputadas y diputados que encontramos sobre todo en la bancada de la izquierda (...) incluso los encontramos en la bancada azul del Gobierno”.