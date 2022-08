Asier Martínez gana el oro en los 110 metros vallas en el Europeo de Atletismo

Alexander Hassenstein via Getty Images

En una final de infarto, el atleta español ha logrado superar al favorito y defensor del título, el francés Pascal Martinot-Lagarde, ambos con un tiempo de 13,14 segundos, marca personal del español. El bronce fue para el también francés Just Kwaou Mathey.

“No se puede pedir más, estoy muy feliz. Ha sido una experiencia preciosa porque además estaba mi padre, mi madre no pudo venir, pero sí lo hicieron todos mis amigos. Me he sentido en casa y estoy muy contento”, ha dicho Asier Martínez en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.