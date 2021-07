Florentino Fernández se lleva numerosas críticas por su respuesta a este tuit de David Broncano

Tras ello, Florentino Fernández ha respondido con un “Bienvenido al Club!!!” y una captura de pantalla de una polémica entrevista que él mismo concedió a El Mundo titulada : “Si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos, sino de talento”.

Con aquella entrevista de hace 20 días, Fernández cosechó numerosas críticas por su respuesta al ser preguntado por la polémica que envuelve a La chocita del Loro, un local de Madrid cuya directora afirmó recientemente que casi no actuaban mujeres allí porque “mucho del humor que hacen es victimista o muy feminista”.

Fernández dijo que “da igual el sexo o la raza”: “Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia”.

“Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos”, aseguró.

“Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, dijo posteriormente antes de admitir que “nuestra historia es heteropatriacal, el hombre y tal y cual”, pero “es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede”.

Ahora la respuesta de Fernández a Bronca ha provocado reacciones como estas: