Fotoperiodistos del dolor

Me estaba preguntando qué tendrían en común todos esos fotoperiodistos que nos están contando la pandemia a través de imágenes que son prácticamente iguales: se centran en el sufrimiento, salen muchos cadáveres, el personal sanitario no tiene identidad, las camas y los ataúdes están dispuestos en fila en perfecta simetría, hay escenas de familias destrozadas, calles vacías, dirigentes con ojeras… y mascarillas, bien de mascarillas. Además de coincidir en el tipo de fotos que hacen (deben haber estudiado todos en la misma escuela) tienen otra cosa en común: son todos hombres. Muy hombres. De esos que se han educado viendo pelis de Schwarzenegger en las que para ser muy hombre y demostrarlo tiene que aparecer mucha sangre por todas partes, agresividad, peleas, desesperación y guerra. Normalmente en este tipo de pelis hay un protagonista, que es un hombre también, y que a través de la violencia hace cosas buenas. Él se enfunda el traje de salvador, a veces el de piel, otras de cuero (EPI en esta ocasión) y sale al mundo a enfrentarse a los peligros él solito. Cuando gana levanta su espada para mostrar su triunfo. También me pregunto si estos fotoperiodistos levantarán su cámara y emitirán sonidos guturales cada vez que disparan.

En un mes de pandemia no hemos visto ni una sola foto en los medios que nos cuente algo que no sabemos. Están todas perfectamente encuadradas, con desenfoques en primer plano, composiciones equilibradas, colores saturados y perfectos balances de blancos. Está claro que la técnica la dominan, pero ¿y lo de mostrarnos aquella realidad a la que nuestros ojos no pueden llegar? ¿Y lo de aportar con su trabajo aquello que la gente necesita? Porque el sufrimiento y el número de muertos nos los recuerdan cada día y a cada hora los medios, no nos hace falta verlo. Es más ¿sirve de algo? ¿Ver a un muerto en una portada va a aportar un cambio a esta situación o por el contrario va a angustiar y a alarmar aún más a la población? ¿La sobresaturación de imágenes dramáticas nos moviliza o nos vuelve más insensibles a lo que relatan? No tengo muy claro si esas fotos surgen de la falta de consciencia y reflexión de los fotógrafos o de la búsqueda de imágenes que alimenten currículums y atesoren premios. Resulta espeluznante pensar que en momentos así se realicen actos que respondan sólo al ego.