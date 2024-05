Lo que hacen unas amigas el día de su boda es algo que quedará para la historia

Desde que el Athletic Club levantase el título de la Copa del Rey hace unas semanas, las celebraciones no han cesado. Los seguidores rojiblancos muestran su orgullo allí donde van, y la última muestra ha tenido lugar en una boda celebrada entre Valverde del Majano y Otero de Herreros (Segovia).

Celia y Pichu se dieron el "sí, quiero" este sábado sin saber que una de las pasiones de ella sería la gran protagonista de este día tan especial. En mitad del banquete y, cuando la novia menos se lo esperaba, aparecieron sus amigas con un peculiar regalo de bodas.

En ese momento empezó a sonar el himno del Athletic Club y todo el mundo se puso en pie agitando su servilleta con la mano y coreando la canción. Otros invitados alzaron pequeños banderines del equipo vasco, pero nadie -o casi nadie- se esperaba lo que iba a pasar a continuación.

Fue entonces cuando apareció por la puerta una mini Gabarra hecha a mano. Debajo, portando la embarcación como si fuera un paso de Semana Santa, se encontraban las mejores amigas de la novia, que se partían de risa al ver la cara de asombro que estaban poniendo todas las personas del restaurante.

La Gabarra en mitad del banquete. Cedida por Susana Castillejo

Pero la mejor cara fue la de Celia que, muy sorprendida, se giró hacia su ya marido y su madre para mostrarles su emoción por el momento. Sin parar de aplaudir recibió a sus amigas, pero lo que todavía no sabía en ese momento es que la Gabarra no estaba vacía, sino que en su interior se escondían miles de monedas de céntimos pegadas en el fondo.

Las amigas piden difusión para que el Athletic lo vea

Las amigas de Celia, que prepararon la sorpresa días antes con sus propias manos, quieren que este vídeo llegue hasta los jugadores del Athletic. De hecho, su hermana Susana confiesa a El HuffPost que tiene constancia de que dos de ellos ya lo han visto. El objetivo es que el equipo tenga un detalle con los recién casados -algo así como una camiseta firmada por todos ellos- y poder poner el broche final a esta boda rojiblanca.

No es de extrañar que el equipo vasco reaccione públicamente a este momento, al igual que ya hizo recientemente con la pareja que contrajo matrimonio el día de la final de la Copa del Rey en Sevilla. El Athletic les ha ofrecido entradas en palco para el próximo partido y el Gobierno autonómico les ha preparado un circuito turístico de viernes a domingo.

De momento, el vídeo de TikTok de la Gabarra de las amigas de Celia acumula ya casi 100.000 reproducciones y más de 50 comentarios de fieles del Bilbao. Entre ellos se pueden leer mensajes de algunos aficionados que toman ideas para sus enlaces: "Yo quiero eso si algún día me caso", "O me caso así o nada", o "Vamos, me sacan a mi la gabarra en mi boda y me da hasta llantina de emoción 👏👏👏".