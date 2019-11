Fran Perea cumple 40 y hace una revisión de su vida

Para muchos y muchas Fran Perea es un icono de la televisión y la música en la actualidad. Siguen pasando los años y, además de los ecos del súper éxito de Los Serrano, el actor continúa triunfando con sus proyectos; discos, teatros, series… Hace unas semanas publicó su primer libro Viaja la palabra, acompañado de un disco. De esta forma se anima a coquetear con la literatura. Una obra muy personal que recoge poesía, ilustraciones, reflexiones…

Cuando alguien es tan influyente, ¿tiene obligaciones a nivel social? Es innegable es que el actor y cantante es un referente en el panorama cultural del momento. Lo que me plantea una pregunta: ¿es imprescindible para artista mojarse en según qué temas de actualidad, ya que influyen a tanta gente con su ejemplo?

Quise preguntárselo, hablar sobre la música con letras machistas y ofensivas y, como no, de su libro. Que es una celebración de su cuarenta cumpleaños.

Fran, presentas tu primer libro, ¿qué se va encontrar el lector en la obra?

Viaja la Palabra es un libro mitad poesía, mitad ensayo, en el que hago un recorrido por algunos capítulos de mi vida, una vida sin duda peculiar, a través de algunas de las canciones que he compuesto o interpretado. Todo ello ilustrado por la artista valenciana Koi Samsa.

¿Es tu trabajo más personal? ¿Por qué?

Bueno, me apetecía hacer, en la llegada a los cuarenta, una especie de revisión de vida. Por qué he llegado hasta donde estoy y qué pasos me han traído hasta aquí. Está muy bien sentarse delante de un papel en blanco y hacer balance. Al mismo tiempo, me parecía que podía ser interesante hacer ese ejercicio para que toda la gente que ha seguido mi carrera pudiera saber qué hay detrás de la imagen pública del artista.

Además, también hay un disco en el proyecto, ¿se complementan?

Sí, de hecho, el disco fue lo primero. Empecé a componer las canciones, luego hice el disco y, cuando las canciones estaban, algunas personas que las escucharon me dijeron que les apetecía saber cómo había llegado a ellas… Así que me planteé ampliar el proyecto. Ese fue el nacimiento del libro…