Fran Perea y Víctor Elías se 'reencuentran' en la cuarentena 12 años después del final de 'Los Serrano'

En 2008 se emitió el último capítulo de Los Serrano pero dos de sus protagonistas han aprovechado la cuarentena por el coronavirus para reencontrarse. A distancia, eso sí.

Fran Perea (Marcos) y Víctor Elías (Guille) han colaborado en una nueva versión de la canción del primero, La vida al revés, que han lanzado en redes sociales.

“En estos días, supongo que imagináis el por qué, me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción... Y no he sido el único al que le ha ocurrido. Mucha gente por las redes mencionaba el tema y me pedía que una versión de ‘confinamiento’... Así que, aquí aportamos nuestro granito de arena para haceros más llevaderos los días”, ha escrito Perea en su cuenta de Instagram.