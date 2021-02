Francisco Polo: "Queremos convertir España en un paraíso del talento"

No, por supuesto. España es una nación emprendedora. A veces en política se critica que no se piensa a largo plazo, aquí estamos diseñando una estrategia pensando en un horizonte a diez años para que en 2030 España se convierta en la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia. Tenemos emprendedores y emprendedoras de tremenda calidad con proyectos interesantes. Lo que estamos articulando es un proyecto completo donde ponemos al sector del emprendimiento innovador para trabajar para todo el país, en una colaboración generando círculos virtuosos con los diferentes sectores.

Básicamente, hacer del emprendimiento innovador el rompehielos de un nuevo modelo económico. Pero no únicamente, sino que eso vaya acompañado de todos los sectores industriales de la economía española y de las principales empresas. Con una manera propia del siglo XXI: no dejando a nadie atrás. Queremos cerrar además una serie de brechas sociales, como la de género, la territorial, la generacional y la socioeconómica.

Es un nuevo órgano con una misión principal: pensar cómo podemos transformar las bases productivas de nuestro país para que con cada crisis económica no suframos tanto. Hay otros países que se recuperan muy pronto, con economías muy resilientes y no por casualidad, sino porque tienen un sistema productivo con ciertas características. Estamos articulando una misión de país para transformar España en una nación emprendedora.

No lo hemos calculado en términos de PIB porque, al final, el sector del emprendimiento innovador a día de hoy es pequeño o tiene un peso pequeño respecto al grueso de la economía, así es en todos los países avanzados. Pero lo que sí queremos conseguir es que ese sector tenga toda la potencia posible. Queremos trabajar en cuatro metas. Una es acelerar la curva de inversiones y conseguir cerrar la diferencia que tenemos con nuestros principales competidores, Francia y Alemania, que ahora mismo nos duplican. Queremos que España se convierta en el primer país de la Europa continental en tasa de inversión. Segundo: queremos convertir España en un paraíso del talento, que sea capaz también de retener y atraer el talento internacional. Tercero: conseguir que un número creciente de empresas innovadoras no vendan la empresa como sinónimo de éxito, sino que un porcentaje mayor piense en escalar e internacionalizar, en comprar otras empresas para empezar a crear las empresas que en 2030 nos proporcionarán miles de empleos de calidad. Y cuarto: que la administración pública se convierta en un sector público emprendedor.

El presidente del Gobierno prometió una ley de startups. ¿Cómo se encuentra?

La consulta pública terminó. Me encargué en mi anterior etapa como secretario de Estado, es una normativa que estaba muy avanzada. En su valoración del año pasado, volvió a reiterar que íbamos a presentar en este semestre la estrategia de nación emprendedora y en un acto en World Summit volvió a poner sobre la mesa que una de las principales normativas que vamos a aprobar esta legislatura es la ley de startups.

Citaba a los jóvenes. ¡Qué drama tenemos! En España hay un 40% de desempleo juvenil, veinte puntos por encima de la UE. ¿Qué puede hacer la nación emprendedora?

De ahí nace la idea de plantearse la transformación de las bases productivas. Ocurrió lo mismo en el año 2008. Las crisis económicas siempre se ceban con las personas más débiles y eso hay que cambiarlo.

Cuando se ven las fotografías de los presidentes del gobierno desde hace años con los grandes empresarios, uno de los comentarios que se hacen es que es una instantánea eminentemente masculina. ¿Cómo se puede acabar con la brecha de género en las empresas innovadoras? ¿Existe machismo en este sector?

No es diferente al resto de la sociedad. Nos encontramos con la brecha de género también en el sector del emprendimiento innovador. Utilizamos los datos para que el propio sector sea consciente de la debilidad que estamos generando al no cerrar esa brecha de género: sabemos que un hombre tiene un 60% más de probabilidades de obtener fondos de un fondo de capital riesgo para su emprendimiento. Los emprendimientos dirigidos por mujeres o con equipos directivos en paridad obtienen muchos mejores resultados financieros que las empresas solamente dirigidas por hombres. Lo lógico y lo inteligente es incorporar a más emprendedoras y equipos que trabajen en paridad a la economía del emprendimiento. No vamos a poder construir una nación emprendedora si no contamos con el 50% de la población y del talento.