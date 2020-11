Frank Cuesta anuncia que su exmujer Yuyee ha sido liberada: "Ha habido muchas humillaciones"

“Yuyee ya está durmiendo con sus hijos. Yo sabía hacía días que iba a salir pero no quise decir nada ni a mis hijos ni a ella”, ha añadido en su mensaje, lleno de agradecimientos y recuerdos, en especial a su compañero Santi, fallecido tiempo atrás.

“Han sido 2.345 días, creo, muy duros, para ella, para nuestros hijos y para mí también a nivel personal. Han pasado enfermedades y mil cosas que hemos podido superar hasta hoy. Ha habido muchas humillaciones y muchas veces que te has tenido que callar por el bien de todos. Es el tiempo de que se recupere físicamente y que recupere el tiempo con sus hijos”, ha proseguido.

También ha recordado que a su salida, su exmujer se ha encontrado con “cuatro cajas enteras de cartas que le habéis enviado, es espectacular porque se las han dado todas al quedar libre”. “Esto se ha conseguido a base de ser muy pesados, de no perder la esperanza. Yo lo intente con las instituciones españolas, pero no funciono, aunque hoy no es tiempo de reproches. El triunfo es para ella y para nuestros hijos”.