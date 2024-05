Aquí sí hay quien viva: el intercambio de notas entre vecinas que se sale de lo habitual

Las comunidades de vecinos suelen ser noticia en las redes sociales por cosas negativas: grescas, intercambios de carteles insultantes o agresivos, peleas, líos y un larguísimo etcétera. Pero esta historia es diferente.

La protagonista es la usuaria de TikTok @kalu_lima, ecuatoriana que vive en España, y que ha enseñado en esa red social el intercambio de notas que ha tenido con su vecina de arriba. Y se sale de lo que se muestra habitualmente.

Lo primero que muestra es el escrito que le dejó su vecina: "¡Hola! Soy la vecina de arriba. Perdón por las pinzas en tu suelo... El viento ha tirado el tendedero y la cesta de las pinzas. ¡Disculpas las molestias!.

Y ella muestra también la respuesta que dio: "Soy la vecina de abajo. En la bolsa están las pinzas. Tranquila, no pasa nada".

Ese tono amistoso que debería ser el habitual ha conquistado y sorprendido a muchas personas. Por ejemplo, un usuario dice: "Mis vecinos se quedaban las pinzas que se me caían🥺".

"Ojalá los míos fuesen así y no una casa de locos que no te dejan dormir", dice otro. Y uno más: "Pues no sabéis que suerte tenéis los que los tienen majos... A mí me tienen loca con los porrazos desde las 6 de la mañana... No hay educación ni respeto".