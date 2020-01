El guiño de 'Friends' que ha cobrado vida 17 años después

17 años después de su emisión un momento de Friends ha tenido su respuesta en la vida real. En 2003 se emitió el episodio The One with the Cake (El de la tarta) en el que Ross y Rachel celebraban el primer cumpleaños de su hija, Emma, pero los planes se trastocaban por un problema con el pastel y porque la niña estaba dormida.

Durante el episodio graban un vídeo en el que Chandler preguntaba con retintín: “Hola Emma. Es 2020, ¿aún estás disfrutando de tu siesta?”.