¿Qué fuerza tiene la Andalucía Vaciada en las elecciones andaluzas?

Una mujer sale de una cabina para elegir su voto en un colegio electoral de Zahara De la Sierra (Cádiz) JORGE GUERRERO via Getty Images

“Hay partido”, se escucha en cada rincón del gran escenario electoral en el que se ha convertido Andalucía. A ese mantra se apuntan unos y otros, según les vaya el cuento de cara a los comicios del 19-J. Da igual que el ‘partido’ parezca tener ya un marcador más o menos claro y que ya estemos rozando el descuento. La batería de estudios demoscópicos da por descontado que ganará el PP y que Vox resultará clave para formar gobierno. Pero lo que queda no son, ni mucho menos, los ‘minutos de la basura’ de un resultado seguro; persisten muchas incógnitas en el aire, entre ellas la de qué va a pasar con la ‘España Vaciada’ en Andalucía, ahora que el fenómeno está de moda.

La experiencia más reciente es la de Castilla y León, con hasta tres formaciones territoriales, más o menos ligadas a esa corriente, metidas en las Cortes (Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡Ya!, ambas con tres ediles, y Por Ávila, con uno). En total, siete escaños de 81. Un resultado que se suma a la sonada irrupción de Teruel Existe en el Congreso y que da alas a los grupos que denuncian “no ser escuchados” en la política “de siempre”.

Pero de Despeñaperros para abajo la historia cambia y esas proclamas aún no han calado con idéntica fuerza. Únicamente aparece con opciones de entrar en el Palacio de San Telmo Jaén Merece Más. El último CIS le da un escaño, aunque otras encuestas no contemplan su entrada. Ajenos a los rumores, desde dentro confían en “pelear el segundo, porque con el primero contamos”.

Su presidente, Ignacio Ruiz, explica a El HuffPost que su plataforma no representa “a la España vaciada, sino a la España empobrecida”, dada la diferencia de densidad de población entre Jaén y tierras como Teruel o Soria. No obstante, reconoce vínculos políticos y personales con figuras como Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe. De hecho, ya deja caer una posible alianza pensando en las generales “pero eso ahora queda lejos”, matiza sonriente.

Andalucía is different

La pregunta que dejan los sondeos es obvia: ¿por qué en Andalucía, pese a sus problemas económicos y sociales, no se unifica un movimiento más localista? Para el periodista y politólogo José Miguel Contreras, la clave está en una doble diferencia con Castilla y León:

″“Allí no existe un nacionalismo rampante ni hay un voto ideológico extremo asentado. Unidas Podemos es casi marginal y a su izquierda no hay nada operativo. Ante ese doble vacío surgen partidos que nada tienen que ver unos con otros para aprovechar el espacio de descontento. En cambio, en Andalucía sí hay presencia fuerte de esa izquierda, con la alianza Por Andalucía o con Adelante Andalucía. Y por la derecha tenemos a Vox”, expresa Contreras, Catedrático en Comunicación por la URJC y analista para diversos medios.

Desde el Observatorio Económico de Andalucía, Rafael Salgueiro, miembro de su Junta Directova, apunta que “aquí no existe eso de la ‘Andalucía Vaciada’ porque no se dan las condiciones de despoblación de Teruel, Soria o León, aunque no falten razones para algunas quejas”. “Y hay que ver que Castilla y León es un invento moderno que muchos leoneses no reconocen”, prosigue, ligándolo con reclamaciones identitarias que en Andalucía “no tienen eco”.

Además, añade, “aquí es más ‘caro’ lograr un diputado que en otras zonas y contamos con el añadido de que las maquinarias electorales del PSOE, sobre todo, pero también del PP son muy potentes y dejan poco lugar para el resto”.

Analizando los últimos resultados, Teruel Existe logró su diputado en las generales de 2019 con 20.000 sufragios y Soria ¡Ya! consiguió tres asientos en las autonómicas de febrero con apenas 18.390 votos. En Jaén, un único diputado regional se movería alrededor de los 40.000, según diversos estudios.

Contra esa maquinaria de los ‘poderosos’ y contra la necesidad el miedo al ‘voto útil’ luchan Jaén Merece Más y otras plataformas similares como Por Huelva. El presidente de los jiennenses lo expresa de un modo muy particular: “En estas tierras yo diría que muchos están apesebrados por el sistema. Aquí la gente te ayuda pero no quiere que se les vea en la foto. En Andalucía hay mucho miedo al cambio”.

Y en ese cambio aspira a tener peso, sea con un escaño o dos: “Contamos con un escaño, el de la capital y sus alrededores; el segundo depende de lo que podamos darnos a conocer en la campaña, porque en muchas zonas de la provincia aún no nos conocen”, apunta Ignacio Ruiz.

Izquierdas, derechas... la pregunta sin responder

Esto va de incógnitas. Realmente, ¿qué vota quien vota a Soria ¡Ya!, Teruel Existe o Jaén Merece Más? “Hay que entender que la mezcla de movimientos de la ‘España Vaciada’ engloba a partidos diversos sin ideología concreta. Congregan a un voto antisistema, pero este voto en Andalucía se va a los extremos ideológicos, tanto a la izquierda como a la derecha, que ya ocupan el espacio de ‘desencanto’”, sopesa José Miguel Contreras.

″¿Ideología? Eso es una cosa de ricos. Yo he votado a izquierdas o derechas según viese más cercanía a sus propuestas. A mí me preguntan por el aborto, por todo... y respondo que hoy nuestro programa es ‘subsistencia’. Mi ideología es Jaén”, contesta el responsable de Jaén Merece Más, sin salirse de su particular tono, alejando de los estándares políticos.

Se niega, pese a la insistencia, a situar a su movimiento en un espectro ideológico determinado y rechaza las acusaciones recibidas de “cantonalistas”. “Nos dicen que queremos romper España y yo insisto que no, que no. Lo que queremos es subsistir y ojalá en tres años nuestro proyecto ya no haga falta”.

De qué vale entrar al Parlamento

Las opiniones son diversas. Rafael Salgueiro, del Observatorio, considera que en el actual panorama político “disponer de una candidatura provincial que alcance dos escaños es un tanto irrelevante”, más allá del ruido parlamentario que pueda hacer.

Con la previsión de una amplísima victoria del PP al filo de la mayoría absoluta y el ‘factor Vox’ como clave para asegurar (o reventar) la legislatura, cree que para esos territorios afectados “lo ideal sería que los partidos no fueran ‘ordeno y mando’, sino que los diputados de Jaén, Málaga... pudieran defender los intereses de su región; el problema es que a la hora de la verdad todos se cuadran a toque de silbato del partido”.

Discrepa el presidente de Jaén Merece Más. Asume que tendrá una representación mínima en el Parlamento (compuesto por 109 asientos), pero “con uno o dos representantes lo que queremos es, principalmente, seguir la trazabilidad de las inversiones, porque desde Bruselas salen muchísimas inversiones para comarcas deprimidas y muchas se pierden o se devuelven porque no hay proyectos o equipos de trabajo apropiados”, añade.

Por ello, hablando de posibles pactos, aunque no da nombres sí confiesa que “buscamos la gobernabilidad y réditos para la provincia”. ¿Eso significa un posible apoyo al PP de Juanma Moreno? Lo deja en el aire y se limita a responder que “apoyamos a cualquiera que esté dentro de la Constitución y la legalidad”, dejando claro que eso incluye a todos los partidos que ya están actualmente en el Parlamento andaluz.

Si entra o no la formación jiennense dependerá del trabajo hecho en la campaña que ya toca a su fin... y del sentir que tengan los ciudadanos a última hora. No es un cliché, explica José Miguel Contreras: “La realidad es que cada vez los fenómenos de decisión de voto son más cercanos a la elección. Se sabe que casi un 30% de los votantes decide el último día”.