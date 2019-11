Gabilondo no tiene duda: el debate tuvo dos ganadores por motivos muy distintos

El periodista Iñaki Gabilondo ha resaltado -en su comentario en la Cadena Ser de este martes- que el debate electoral a cinco tuvo dos claros ganadores, eso sí, por motivos muy diferentes.

Así, por un lado “ganó Pedro Sánchez porque no perdió, porque todos fueron a por él y, sin embargo, salió ileso”. Por otro “ganó Santiago Abascal, porque aprovechó la oportunidad que le daba el prime time para hacer un fantástico mitin que seguramente le sirvió para captar a algunos indecisos”.

No obstante, Gabilondo concluye tras el debate que “habrá muy probablemente investidura pero no se ve muy bien que pueda haber un Gobierno”: “Y lo que no se ve en absoluto es que pueda haber un Gobierno estable”, ha sentenciado.