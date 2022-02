'Caso 63’, Marion Reimers, ‘La esfera’, Molo Cebrián y El Terrat, entre los ganadores de los I Premios Ondas Globales del Podcast

La ceremonia acogerá la entrega de 19 estatuillas, ya que cuatro de las 15 categorías han sido consideradas como ex aequo. Cinco podcasts más han recibido menciones especiales del jurado. Además, tendrán su reconocimiento durante la velada los considerados como Mejor Podcast del Año ya escogidos en los Premios Ondas tradicionales el pasado mes de noviembre en Barcelona.

Categoría general

En no-ficción el premio es doble ya que recae en Transportista y GAL: El triángulo . La primera es una producción periodística mexicana que aborda “de manera diferente la llamada guerra contra las drogas a nivel internacional”, según destaca el jurado. Un teléfono móvil desde la prisión sirve de vínculo entre este transportista y el periodista Meño Larios, en una producción de Detective, Exile Content y para iHeart Media. Por su parte, la ganadora ex aequo española es la incursión en el mundo del podcast del veterano periodista Antonio Rubio. Producida por El Cañonazo y The Facto para Podimo, reúne por primera vez a las víctimas y verdugos de la guerra sucia contra ETA 40 años después del primer atentado de los GAL. El jurado ha reconocido que “recorre las entrañas de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, aporta nuevas investigaciones, nuevas revelaciones, nuevas voces y visiones de un ayer que es desconocido para gran parte de la audiencia”.

Hotel Jorge Juan , presentado por Javier Aznar, se hace con el premio a mejor branded-podcast . A través de la conversación pausada, cada episodio ofrece “algo para masticar, pensar, creer y crecer” en un ambiente íntimo. El jurado lo ha valorado “por la perfecta simbiosis entre contenido y marca que hace de él una referencia para la creación de otras propuestas de branded podcast. Un invitado y una conversación que se disfruta casi como en la barra de un bar”. El podcast está producido por Vanity Fair y Yes We Cast junto a Seagram’s.

En la misma categoría ha obtenido una mención especial ¿Sigues ahí? , el podcast de Netflix España para aprender y divertirse con series y películas. Se trata del primer podcast de una plataforma de streaming no dedicada en exclusiva a un único título. Según el jurado, la propuesta presentada por Jordi Cruz y Samantha Hudson, “demuestra que las ficciones y contenidos que se tratan en televisión traspasan las pantallas en forma de conversaciones cotidianas sobre temas de interés general”.

En el apartado de habla no española , el mejor podcast internacional es para L’écho du Bataclan (en español, El eco de Bataclán), que aborda la relación del sonido con la masacre del 13 de noviembre de 2015 en la discoteca parisina. El jurado ha premiado la propuesta “por contar un atentado que conmocionó a Europa desde el punto de vista de los supervivientes y su relación con el sonido. El atentado estuvo lleno de ruidos y silencios que han marcado la vida de los que sobrevivieron. Un meticuloso trabajo de diseño sonoro para repensar nuestra relación con el sonido”. Una producción de Arte Radio (Francia).

Categoría específica

En la categoría específica , el premio a mejor diseño sonoro es para la ficción La esfera , producción de Podium Podcast cuyo trabajo específico es de Teo Rodríguez. El podcast parte de una premisa real que va desarrollando a lo largo de los episodios: varios pilotos del ejército americano publican una carta en la que revelan que llevan años viendo objetos voladores no identificados en sus maniobras. El jurado ha destacado “su maestría para rodear una historia a un universo sonoro inconfundible, lleno de matices que llevan al oyente a vivir la experiencia sonora de un modo totalmente inmersivo”.

El jurado ha querido hacer una mención especial a Uribe acorralado , un trabajo en el que el periodista Daniel Coronell desgrana cómo logró vincular al expresidente colombiano Álvaro Uribe con un delito de manipulación de testigos. Destacan de este guion “el minucioso trabajo de Daniel Coronell, llevado a cabo durante tres años. Uribe acorralado no es solo el retrato de un controvertido personaje público, es también la narración de cómo se llega a cada prueba para construir un minucioso trabajo periodístico”. Un podcast original de Spotify producido por Adonde Media.

En la categoría de mejor actor o actriz , el jurado ha decidido entregar dos premios ex aequo a Lolita Flores y Luis Zahera . A Flores, por su trabajo en Jodidísimas, dirigida por Mona León Siminiani, con texto de María Dueñas para Audible España. El jurado se lo otorga por “dar voz a Consuelo una mujer que, a sus más de cincuenta años, se enfrenta por primera vez al hecho de que tiene que empezar a pensar en cómo salir adelante”. Zahera, por su parte, se alza con este premio como mejor actor en La Esfera por “la construcción de Mariano, un peculiar policía, lobo solitario y muchas veces incomprendido. Un personaje complejo con el que es imposible no encariñarse”. La Esfera es una producción de Podium Podcast dirigida por Polo Menárguez.

Lo mismo ha ocurrido en la categoría de mejor episodio, donde Gabinete de curiosidades y Las raras han sido ganadores ex aequo. Gabinete de Curiosidades porque “Siguiendo un hilo blanco, siguiendo un hilo negro, el primer episodio doble de la tercera temporada parte del asesinato de George Floyd, un suceso que conmocionó a toda la opinión pública, para desde ahí trazar una narración que sacude al oyente”, tal y como destaca el jurado. Gabinete de Curiosidades es un podcast de Nuria Pérez. En el caso de Las Raras, 59 balas “es un episodio lleno de recursos propios de las potencialidades del podcast narrativo de no ficción utilizados para apelar a la audiencia” señala el jurado, que añade que “se trata de una narración en primera persona, una grabación documental y archivos articulados en torno a un guion que nos cuenta la historia de la brutalidad policial sistémica contra las comunidades latinas en Estados Unidos”. Otra joya periodística de los productores Catalina May y Martín Cruz, Las Raras Podcast.