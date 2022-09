Garzón contesta a Vox y termina su respuesta con una frase que lo dice todo

Como todas las propuestas alimenticias de Garzón, esta ha dado mucho que hablar. Incluso un grupo parlamentario le mandó una pregunta que le dejó asombrado : ”¿De qué modo tiene previsto el Gobierno respetar la decisión de aquellos niños y padres que libremente opten por no recibir formación en materia nutricional en los colegios?”.

En El Objetivo Garzón ha contestado con dureza a Vox por criticar su propuesta: “Es un grupo de extrema derecha que lo mismo no quiere la información nutricional como no quiere la de conocimientos sexuales y como quizás llegue un día que no quiera la de matemáticas o ciencia. Es absurdo, es incomprensible”.