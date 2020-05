El emocionado mensaje de Alberto Garzón tras la muerte de Julio Anguita

Alberto Garzón, ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, ha mostrado su profundo dolor por la muerte del histórico dirigente de izquierdas Julio Anguita, fallecido este sábado a los 78 años tras una semana ingresado por una parada cardiorespiratoria.

Desde su cuenta de Twitter, Garzón ha expresado su hondo pesar en un mensaje en el que ha incluido una foto con Anguita:

“Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz”.