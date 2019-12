Esto es lo que se ha gastado Letizia en ropa nueva en 2019

2019 ha sido un año intenso en cuanto a moda se refiere para la reina Letizia. Aunque en ciertos momentos ha reciclado estilismos, como en gran parte del viaje oficial de los reyes a Cuba, doña Letizia ha incorporado nuevas marcas españolas a su vestidor, como Cherubina o Pepa Li.

El año también deja looks para el recuerdo, como el vestido negro de flecos de Hugo Boss que se puso en los premios Mariano de Cavia o el corsé rosa de plumas de The 2nd Skin Co del concierto de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.

En todo 2019 la reina ha estrenado 91 prendas, según El Español, que ha echado cuentas y ha calculado que en esas adquisiciones se ha gastado 75.000 euros. Las firmas en las que más dinero se dejó fueron Carolina Herrera y Hugo Boss.

Según dicho medio, el mes de más desembolso fue octubre, en el que lució prendas nuevas por valor de 30.000 euros, aunque hay que tener en cuenta que en esos días acudió con el rey a Japón a la entronización de Naruhito, donde tuvo que llevar varios looks de gala.

La prenda nueva más cara que lució en 2019 fue el vestido de Carolina Herrera que se puso en una recepción en Marruecos —costaba 7.747 euros— y la más barata, un mono de Zara que llevó a una entrega de becas en la Fundación Iberdrola que costaba rebajado 12 euros.

El año pasado un estudio del blog de moda UFO No More concluyó que Letizia estaba en el puesto número 11 con respecto al gasto en ropa nueva de 2018 en comparación con otras royal.

En el top 5 se encontraban la duquesa de Sussex, Meghan Markle; la princesa María Isabel de Dinamarca; la duquesa de Wessex, Sofía; la duquesa de Cambridge, Kate Middelton; la princesa Mette-Marit de Noruega, y la princesa Charlene de Mónaco.