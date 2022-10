Geena Davis cuenta el acoso que sufrió por parte de Bill Murray

NBC via Getty Images Geena Davis durante una entrevista el pasado 10 de octubre.

Este martes se han publicado las memorias de la actriz Geena Davis, tituladas Dying of Politeness (Morir de cortesía), donde la protagonista de Thelma y Louise hace balance de sus más de 40 años de carrera en el mundo del cine.

Una larga trayectoria en Hollywood que le ha procurado grandes momentos y éxitos y otras situaciones mucho más desagradables con las que ha tenido que lidiar, como la que narra con el también actor Bill Murray antes y durante el rodaje de la película Con la poli en los talones.

El protagonista de Lost in Translation fue el director de esa comedia junto a Howard Franklin, y el primer encuentro entre Murray y Davis tuvo lugar en la suite de un hotel donde ella le fue presentada. Según cuenta The Times, medio al que la actriz ha concedido una entrevista, él la recibió con una aparato masajeador en la mano llamado The Thumper y él insistió en usarlo con ella. Davis se negó en rotundo a satisfacer el deseo del actor.

Rechazar la proposición de Murray tuvo sus consecuencias para la actriz, que vivió situaciones muy incómodas durante el rodaje. “Más tarde, durante el rodaje, Murray la encuentra en su tráiler y comienza a gritarle por llegar tarde aunque, en ese momento, ella está esperando que le entreguen su vestuario. Él continuó gritándole mientras ella corría hacia el set”, cuenta el diario.

'CON LA POLI EN LOS TALONES' Bill Murray y Geena Davis en 'Con la poli en los talones'.

“La forma en que se comportó durante la primera reunión… Debería haberme ido o defenderme, y en ese caso, no habría conseguido el papel. Podría haber evitado que me trataran así, si hubiera sabido cómo reaccionar o qué hacer durante la audición. Pero ya sabes, huía tanto del enfrentamiento que no lo hice”, concluye la intérprete.

Otras denuncias al actor

Esta no es la primera vez que el protagonista de Los cazafantasmas es acusado de conductas abusivas e inadecuadas. El pasado 20 de abril, la grabación de Being Mortal fue suspendida por los comportamientos inapropiados del actor. Aunque en un principio no se dieron detalles sobre la naturaleza de estos hechos, al parecer varias mujeres mostraron su queja por los continuos tocamientos de Murray sin su consentimiento.

En el mes de julio, la actriz Lucy Liu contó en un podcast que Murray la había insultado durante el rodaje de Los Ángeles de Charlie. “Su lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento”, relató en la entrevista.