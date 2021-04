Gisela, de 'OT', participa en el ensayo de la vacuna de Janssen

“Lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto!!! Y esta es una de las maneras!! Así que ni corta ni perezosa me he lanzado!!”, agregó.

“Todavía no estoy vacunada”, señaló a sus seguidores, a quienes contó que sí está dentro del ensayo clínico. “No sé si me habrán inyectado la vacuna o solo placebo, habrá que esperar”, comentó la triunfita y voz de Disney.

“Al principio me dio un poco de miedo, pero me tranquilizaron y me dijeron que tenía bastante seguridad”, ha contado ahora la catalana a Europa Press, según recoge ¡Hola!

Por ahora Gisela ha recibido una dosis y no ha manifestado efectos secundarios.

En el ensayo de Janssen participan 30.000 voluntarios de ocho países. En España se buscó a 2.000 voluntarios que no tuvieran enfermedades asociadas a un mayor riesgo de progresión a un pronóstico grave por coronavirus.