El Gobierno prohíbe despedir por causas del incremento del precio de la energía

Tras la aprobación de estas iniciativas, las empresas ya no podrán despedir utilizando como justificación la subida del precio de la energía, una cuestión que se suma a la imposibilidad de prescindir de empleados si la firma se ha acogido a un ERTE.

“Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir (...) No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir”, ha enfatizado la ministra de Trabajo.