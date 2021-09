González y Rajoy reprochan a Sánchez y Casado la falta de acuerdo sobre el Poder Judicial

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Felipe González y Mariano Rajoy, en Pontevedra.

“No podemos tener órganos constitucionales varados como si fuera una batea que no se puede sacar en la ría. No podemos”, ha agregado.

Rajoy, en un análisis general de la situación política en España, ha echado en falta acuerdos en grandes temas, como la renovación de los órganos constitucionales, y ha pedido esfuerzos para lograrlos. Ante ello, el expresidente socialista ha dicho que no puede mantenerse la situación de esos órganos y que, en alusión al PP, “los que se llaman a sí mismos constitucionalistas” han de ser muy cuidadosos de que la Constitución funcione. “El incumplimiento flagrante del mandato constitucional tiene consecuencias difíciles de calcular desde el punto de vista de la seguridad jurídica”, ha precisado.

Ha recordado que nunca ha pasado que los órganos constitucionales sigan tanto tiempo sin renovarse y ha llamado a la responsabilidad para que el pacto sea posible.



Rajoy ha retomado este asunto para precisar que él no echa la culpa “a unos u otros” de lo que está ocurriendo porque ese no es su papel, pero ha insistido en que debe lograrse un entendimiento.



Un acuerdo que ha recordado que fue posible con él como presidente del Gobierno y teniendo mayoría absoluta.



“Renovamos instituciones, resolvimos asuntos como la sucesión de la Corona e incluso pactamos la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña”, ha añadido.



Al mismo tiempo ha echado en falta “cierta contención institucional”, ya que ha explicado que el hecho de ganar unas elecciones y de que eso permita tomar decisiones no da derecho a todo.