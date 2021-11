Gonzo pregunta a Alberto Rodríguez por Vox y su respuesta no puede ser más clara

“Y lo triste es que eso no ha pasado solo en el Parlamento, sino que lo traslada a toda la esfera de la sociedad. Solo entienden el odio, es su único lenguaje”, ha añadido sobre el partido que lidera Santiago Abascal.

“A peor. A peor. En todos los aspectos. Es un sitio mucho más violento, con mucho más odio, es horrible”, no ha dudado ni un segundo en responder el exdiputado.

Rodríguez estuvo en el Congreso cuando no estaba la extrema derecha y cuando ya estaba Vox dentro, como ha remarcado el periodista, que le ha preguntado cómo ha cambiado el Parlamento en ese período.

Este no ha sido el único momento en el que se ha referido al partido de ultraderecha. Preguntado sobre si habló con Mariano Rajoy, Rodríguez lo ha negado pero ha resaltado que no le hubiera importado.

“Políticamente es evidente que estamos en las antípodas. Sus políticas generaron sufrimiento a mucha gente, tanto por la corrupción y todo el dinero que se llevaron, como sus políticas de recorte, pero era un buen parlamentario y hacía entretenidas las sesiones”, ha señalado sobre el expresidente del Gobierno.

En ese punto el exdiputado ha subrayado que le hubiera gustado hablar con él, pero que le veían como a un chico de barrio que estaba en un sitio que “ellos” consideraban que no era el suyo, que era prestado: “Y no recuerdo que me dirigiera la palabra, la verdad”.

El periodista ha hecho hincapié entonces en qué notaba ese desprecio al que ha hecho referencia más de una vez durante la entrevista. “La gente alucinaba cuando les contabas las anécdotas del nivel de mala educación y de faltas de respeto de todo lo que nos decías, barbaridades, los insultos más graves que le pueden decir a uno en cualquier contexto nos lo dijeron a nosotros ahí desde el primer día, ha asegurado.

“Pero quizás el insulto más grave de todos, por la profundidad democrática que contiene, es cuando nos decían: ‘Váyanse de aquí. Este no es el sitio de ustedes’”. “Se focalizaban mucho en eso, procedencia de barrio, de familia obrera, es un obrero industrial que el tío viene de estar manchado de grasa hace 15 días...Y ahora está aquí en nuestro sitio”, ha expresado el pensamiento de algunos en el Congreso.

Preguntado sobre si eso se lo decían también en el pasillo o quedaba en la esfera pública del debate político, Rodríguez lo ha negado. “Salvo esta última etapa, en la que ya hay nazis en el Congreso y ya está el nivel de odio por las nubes. Salvo esta última etapa, por los pasillos eso no pasaba”, ha insistido.

″¿Hay clasismo en el Congreso?”, ha lanzado entonces Gonzo, y la respuesta ha quedado más que respondida: “A cuchillo. Te lo acabo de definir perfectamente. Hay clasismo todo el rato”.