La gota fría: un rastro de desastre que aún no acaba

Sin embargo, no se han registrado víctimas mortales, lo que sí ha ocurrido en otros puntos, como este viernes en Almería y Granada y, durante la jornada del jueves, Albacete, donde se rescataron los cuerpos de dos hermanos . En todos los casos, los fallecidos se encontraban en el interior de sus vehículos, de los cuales no pudieron escapar.



Esa zona limítrofe con Murcia es conocida como la Vega Baja, una comarca que se prepara para un nuevo problema: la posible inundación masiva por la acumulación de agua en la presa de Santomera, al lado de Orihuela. Los ayuntamientos del entorno están previniendo a sus habitantes de los potenciales riesgos, con recomendaciones como evitar los pisos bajos y sótanos en las próximas horas.

“Es la primera que vivo esto y tengo casi 60 años”, explicaba José, un vecino de Callosa este viernes. Otro, Juan, comentaba los detalles del desalojo: “Tanto mis hijos como yo hemos trabajado para sacar agua pero a las 15.00 horas me han dicho que me viniese aquí, que me vistiese, cogiese ropa de los niños, y saliese de casa. Solo traemos pijamas y pañales. No tengo donde ir, no me puedo permitir un alquiler superior”.

Cuando aún no ha acabado el temporal, Juan, José y tantos otros ciudadanos comienzan a hacer balance de las pérdidas y daños a sus propiedades. A nivel administrativo, los gobiernos municipales y autonómicos, así como diversos partidos de ámbito nacional, ya han solicitado la declaración de ‘zona catastrófica’ de los puntos más señalados durante esta semana.

El Gobierno deberá responder a todas ellas mediante la aprobación de Reales Decretos para regular las indemnizaciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado a la zona levantina y desde allí ha prometido ayudas “para que los afectados puedan pasar página lo antes posible. No es discutible ayudar de manera importante y solvente a esta comunidad”, ha señalado.

A nivel privado, los poseedores de seguros convencionales (del hogar, de vehículos...) podrán presentar sus reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal para gestionar casos como este, relacionados con desastres naturales.