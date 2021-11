Grabaciones, abrazos y una crisis sin resolver en el gobierno andaluz

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Juan Marín pasa por detrás de Moreno Bonilla.

La crisis del gobierno andaluz estalla en el peor momento para el presidente Moreno Bonilla, justo antes de su congreso regional preparado como escaparate para exhibir al mundo, entre aplausos, su modelo de gobierno basado en la moderación alejando el fantasma de la derecha en Andalucía.

El motivo, ya de sobra conocido, son las grabaciones en las que el vicepresidente Marín desvela sus verdaderas intenciones: presentar un presupuesto para que nadie lo apruebe.

Llevamos más de un mes asistiendo a un posible pacto entre el Gobierno y PSOE para aprobar estos presupuestos, ahora ya sabemos que se trataba de una puesta en escena por una de las partes. Pero nadie que siga la actualidad política se extrañaría de una negociación que no acaba en buen puerto.

Lo que llama la atención es la fractura que esto provoca en el gobierno de coalición, porque desde que salieron los audios, la gestión de la crisis ha seguido dos caminos diferentes. El PP lo ha enfocado como una cuestión interna de Ciudadanos, craso error, porque la imagen que está en juego es la del Gobierno Andaluz, liderado por Juanma Moreno, que ha puesto el foco en la “falta de moral” de aquellos quienes ha filtrado las grabaciones, haciendo vacío a la verdadera importancia del asunto: las palabras del vicepresidente sobre la intención de presentar un presupuesto para que nadie lo apruebe, quitándole al PSOE la oportunidad de ser útil.

El presidente actúa como si esto no fuese con él, quitando hierro al asunto, apelando a una conversación interna. Conversación interna sí, pero a mi juicio esa no es la cuestión, sino que en ella el vicepresidente da las indicaciones estratégicas a su grupo parlamentario. Una conversación cargada de contenido e intención que marcan la política andaluza.

Moreno Bonilla está utilizando la estrategia del chubasquero: pase lo que pase a mí no me moja. Tal es el punto que, en una entrevista de este mismo viernes en el Ideal de Granada, apunta a la pinza de PSOE y Vox (aquí cabe recordar que Vox es su socio de investidura) como los elementos responsables de que las propuestas del gobierno no prosperen.