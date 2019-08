Graban una brutal agresión de varios porteros de una discoteca dos jóvenes en Sabadell

El sábado pasado dos jóvenes fueron a una discoteca en Sabadell, en Barcelona, junto a un grupo de amigas. Uno de ellos ha denunciado en Instagram que fueron víctimas de una agresión por parte de varios vigilantes de seguridad.

Uno de ellos explica, según recoge LaSexta, que les negaron la entrada dos veces por “racismo”. “Me habían dicho que eran racistas, pero meses antes me dejaron entrar. Hice la primera cola y me negaron la entrada, la volví a hacer, bajándome las mangas para que no se me vieran los tatuajes y me la volvieron a negar”, cuenta.

Ante la negativa, trataron de colarse en el recinto. Pero los vigilantes de seguridad les vieron y les instaron a salir. “Cuando nos pillaron colaboramos, nos íbamos a casa sin oponer resistencia”, cuenta. Entonces, según denuncian, comenzó la pelea, a la que se unió otro portero que tiró al suelo a uno de los chicos para seguir propinándole patadas.