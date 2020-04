Lo que llevaba encima Grison ('La Resistencia') cuando le paró la policía en plena cuarentena

Grison es una de las revelaciones televisivas de la temporada. Desde hace dos concretamente, cuando se convirtió en uno de los colaboradores más queridos de La Resistencia, el programa de David Broncano en #0.

Ahora, Grison ha concedido una entrevista a Quequé en La Lengua Moderna, el programa que el cómico tiene en la SER.

″¿Cuántas veces te para la poli de camino al trabajo?”, ha querido saber Quequé. Hay que recordar que La Resistencia sigue emitiendo de forma habitual el programa que graban a diario en el teatro Arlequín, situado en la Gran Vía madrileña.

“Diariamente. Lo mismo hay dos o tres días que no me han parado pero de estas cinco semanas que llevamos haciendo el programa todos los días. Tengo el récord de hace un par de jueves tres veces. Hay algunos que sí me conocen y otros que no. Pero sí, me paran”, ha señalado el músico.

Pero sin duda, el momento más hilarante fue cuando lo pararon con aparejos para elaborar torrijas. “Me paran de buenas maneras, de malas maneras, de todas las posibles. El otro día me pararon cuando fui a hacer torrijas. Me pararon con una vitrocerámica, con una sartén, con el pan de las torrijas y yo diciendo ‘es que voy a hacer un programa de televisión’”, ha contado.

El colaborador de La Resistencia ha explicado que sale a la calle con un papel elaborado por El Terrat con el que tiene permiso para ir de su casa al trabajo.

“Me pongo nervioso. Me ponía menos nervioso antes porque sabías que estabas haciendo algo mal. Yo estoy tranquilo pero a veces me tiembla la voz: ‘pero dónde va usted, a un teatro, pero si están cerrados’ y me quedo ahí diciendo no sé...”, ha explicado sobre sus encuentros con la policía.

Lo cuenta a partir del minuto 29.