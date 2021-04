La Guardia Civil alerta de esta estafa sobre la Renta: así debes actuar

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I Imagen de una pantalla afectada por un virus

Este servicio alerta de que si se pulsa sobre alguno de los enlaces que lleva el correo, se descargará automáticamente desde el navegador un archivo .zip que contiene el malware y que al ejecutarse infectará el dispositivo.

También aclara que si no has ejecutado el archivo descargado, posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado. Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo de tu bandeja de entrada.