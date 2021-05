Los entresijos de la 'guerra' García-De la Morena contada por quienes la vivieron

Cuando Jim Kerr y los escoceses Simple Minds compusieron Love Song ni se imaginaban que acabarían siendo banda sonora de uno de los hitos del periodismo español. El arranque del tema, con ese sonido electrónico tan ochentero, enamoró a José María García, que lo convirtió en la sintonía de su gran obra, Supergarcía. Su némesis fue la guitarra y voz ronca del peculiar Benito Moreno y su no menos singular Ra ra ra (“di que tú eres el mejor / hincha, tú eres el mejor / escuchando el transistor”) , la condición sine qua non de José Ramón De la Morena para sonorizar El Larguero. El resto es historia.

Más atado a la realidad, el programa de Pablo Juanarena en Radio Marca tira de testimonios de los protagonistas y recupera audios de la época. No hay ‘guerra’ entre formatos, confiesa el periodista, porque “son complementarios, para nada rivales”. Su Saludos Cordiales, que sigue en emisión, habla con sus equipos, pero no cuenta con García ni con De la Morena. “Juntarlos ya lo hizo Évole y no añadiría nada, pero claro que hablar con ellos molaría”.



″No he visto la serie ni he oído el programa de radio. Básicamente, porque yo he vivido una historia, la mía. Soy el único que la ha vivido en los dos lados y a mí ahora no me va a contar nadie otra, no me importa nada lo que la gente cuenta”, apunta Roberto Gómez.

Este periodista es —lo recalca— el único que ha sido parte de la batalla en los dos bandos. No le gusta ser protagonista (“los periodistas no tienen que hablar” suele repetir), pero rompe su silencio en esta ocasión: “De García lo aprendí todo, le estoy eternamente agradecido. Imagínate, un chaval de 18 años que entra con él... Todo. Ha sido el mejor periodista de la historia, sobre todo en el reporterismo, esa integridad, ese ritmo”. ¿Y de José Ramón? “Es el que mejor ha hecho radio a nivel deportivo y y le estoy eternamente agradecido por la enseñanza. He aprendido muchísimo y te diría que es mi mejor amigo”, apunta emocionado sobre su aún jefe en El Transistor de Onda Cero.

La vida con García y De la Morena

“Esa guerra te formaba como ninguna otra, pero era duro para quienes estábamos ahí. Te tenías que pegar con gente amiga y era difícil gestionarlo psicológicamente. En informativos también había rivalidad, pero no era esa guerra”, confiesa Romero, echando la vista atrás a su entrada en el equipo de deportes de la SER.