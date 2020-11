Guzmán, esos días felices que ya no volverán

Aunque con el tiempo el disco de Solera se convertiría en objeto de culto para los aficionados al pop español, el grupo se disolvió. Los malagueños retomaron su carrera junto a Nuevos Horizontes y Rodrigo y Guzmán buscaron a dos nuevos compañeros, Juan Robles Cánovas y Adolfo Rodríguez, que ya tenían una trayectoria en Franklin y Los Íberos, respectivamente. En la primavera de 1974, Hispavox anunciaba la aparición del primer elepé de una nueva banda.

“El nombre, muy largo, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán (CRAG) se me ocurrió a mi para que no hubiera problemas con el uso de la marca. La de Solera era de los cuatro y no pudimos volverla a utilizar. Para que no haya problemas, dije yo, usamos los nombres de pila y así, si nos separamos, cada uno se lleva el suyo. Como Cánovas, es una palabra esdrújula, la puse en primer lugar; Rodrigo y Adolfo, llanas, después y, por último, Guzmán, aguda. Sonaba bien: Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, -repite casi tarareando-. Sin embargo, no parecía muy comercial. Recordaba a Crosby, Still, Nash & Young. En aquél momento todo era así, estábamos muy influenciados por los grupos de la Costa Oeste, como Eagles o Dooby Brothers.”