Pero cuando Vargas decide armarse de valor y defenderse, y defender la dimensión colectiva y social del asunto, llevando Fernando Francés a juicio, todas esas personas que lo vieron, escucharon o lo sufrieron, desaparecieron. Los empleados, amigos, amigas, visitantes, coleccionistas, galeristas, personal de stands colindantes, quienes vivieron casos similares o mostraron su apoyo en un principio se desintegraron. Se esfumaron por completo. Cuando ella necesitaba a su comunidad para combatir un caso de violencia de género y abuso de poder se queda absolutamente sola. Sola con su shock. Sola con sus obras. Sola con su dolor. Sola con su bofetada. Sola con el silencio. Todo porque el hombre cuestionado es un pez gordo que tiene influencia y poder, y puede presentar querellas y destruir carreras por doquier.

Es paradójico que el colectivo artístico, que se supone un área comprometida con la justicia social (el propio Fernando Francés apela en uno de sus discursos al carácter transformador de la cultura diciendo que “el arte tiene la obligación de comprometerse ante las enfermedades del mundo contemporáneo para combatirlas desde dentro”) se haya corrompido tanto como para dejar a un lado sus valores y quedarse en un mero mercado de objetos. De cara a la galería todos somos muy luchadores y muy feministas. Nos ponemos chapas, lazos, pertenecemos a asociaciones, emitimos comunicados. Pero cuando toca arriesgarse y actuar nos quedamos de brazos cruzados. Este no es sólo un acto que implica a una artista y a un agente cultural, es un acto que tiene repercusiones en el futuro y que afecta a toda la sociedad. Marina Vargas no es sólo Marina Vargas, representa a todas las mujeres que sufren acosos similares y no denuncian porque no tienen apoyo, porque las cuestionan, porque nadie las cree. El caso de Marina Vargas no es sólo el caso de Marina Vargas, son todos los casos que suceden todos los días en todos los sectores y se acaban archivando y pasándose por alto. La justicia, la igualdad, terminar con las malas prácticas y los abusos de poder es un motivo mucho más grande y mucho más poderoso que Fernando Francés.