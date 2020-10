Hablan los hosteleros catalanes: "Saben que no somos culpables de los contagios y aún así toman estas medidas"

“Medidas absolutamente desproporcionadas”. El sector de la hostelería catalana se vuelve a echar las manos a la cabeza. El cierre de bares y restaurantes en toda la comunidad durante 15 días decretado por la Generalitat amenaza con destruir un sector ya muy tocado tras los meses de confinamiento y cierre entre marzo y mayo. En total, 47.929 establecimientos y 197.427 trabajadores, según los datos del Instituto Catalán de Estadística en su última actualización, bajarán la persiana temporalmente por el aumento de contagios en la región.

Ramón Solsona, secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida advierte del agravamiento de un problema aún sin cerrar: “No sé cómo resistiremos, porque no es lo mismo cerrar 15 días que cerrar 15 días después de haber cerrado tres meses y este es el tercer paro que sufrimos”. Además, si las empresas pueden sobrevivir sin actividad en dos semanas pueden remontar, aunque sea difícil, pero muchas ya no podrán reabrir. Las ayudas no existen y las reservas se hunden”.

Para los hosteleros catalanes lo anunciado por el Govern son “medidas muy restrictivas, de las más restrictivas de toda Europa; absolutamente desproporcionadas”. Solsona considera que son víctimas de un proceso de culpabilización frente al virus y recalca que a pesar de los datos: “Los gobernantes saben que no somos el epicentro de los contagios pero aún así toman estas medidas. Sentimos que nos culpabilizan con estas decisiones. Lo hizo el Gobierno de España y la Generalitat copió el modelo. No es exclusivo de España, pero hacen mucho daño”.