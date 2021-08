Qué debes hacer cuando te pica un bicho para que el habón no te moleste

“Básicamente cualquier picotazo de insecto puede provocar picor”, afirma Adnan Mir, dermatólogo pediatra y miembro de la Society for Pediatric Dermatology. Las picaduras de mosquitos son las más comunes, pero no las únicas. Las picaduras de pulga pueden ser muy molestas también, así que si no tienes constancia de que haya muchos mosquitos por tu zona, revisa el pelaje de tus mascotas.