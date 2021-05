Hacia el Estado de bienestar digital

Vivimos una época de marcada inestabilidad, donde el “para toda la vida” se ha vuelto más escurridizo que nunca. Frente a la época de nuestros padres, en la que el trabajo, la pareja o el lugar en el que decidías vivir era, en la mayoría de los casos, permanente; ahora el cambio determina nuestras vidas. Y el mayor cambio al que nos estamos enfrentando como sociedad tiene que ver, a su vez, con un un reto global acelerado por la pandemia: la digitalización.

Llevábamos tiempo escuchando que los cambios de la revolución digital serían históricos y que debíamos adaptarnos a ellos. El estallido de la crisis motivada por el coronavirus ha constatado que adaptarse no es suficiente. Nuestra obligación no es instalarnos en el cambio. Nuestra obligación es crear el cambio. No podemos permitirnos que una crisis sea el detonante que acelere un proceso pasivo de digitalización en ámbitos tan esenciales como la educación, la salud, o el trabajo. Debemos ser los protagonistas activos de ese proceso. Debemos gobernar la digitalización. Y debemos hacerlo para lograr el bienestar digital.

El bienestar digital es procurar que el avance digital vaya encaminado a mejorar la vida de las personas. Porque la digitalización es una herramienta que puede traernos ventajas y oportunidades incalculables o puede redundar en mayores desigualdades. Es algo que también hemos visto con la pandemia, cuando ante el cierre de colegios o universidades, hubo familias que pudieron adaptarse y otras que sufrieron al no poder hacerlo.

Esto evidenció la necesidad de que el Estado debe jugar un papel clave orientando el camino que tome la digitalización. El Estado debe gobernar la digitalización para crear riqueza compartida, garantizar la igualdad de oportunidades y abogar por un futuro de prosperidad social.