'Hamlet', un encuentro con Shakespeare en Río de Janeiro

Río de Janeiro, famoso por sus garotas, playas, amaneceres y atardeceres, esconde un barrio alternativo y bohemio llamado Lapa que es muy popular entre los cariocas. Un barrio muy parecido en espíritu y aspecto al madrileño Lavapiés. Es en ese barrio donde la Fundiçào Progresso ha rehabilitado un viejo almacén para su sede que incluye un teatro en el que la compañía Armazém representa Hamlet de Shakespeare. Una compañía premiada y reconocida tanto dentro como fuera de su país y que ha pasado con otros trabajos por el Festival Internacional de Edimburgo y Avignon. Una compañía no muy conocida en España que con este Hamlet muestra que sería interesante conocerla en nuestro país, pues asume riesgos con el mismo atrevimiento con el que lo hacen los reputados directores y compañías que por ejemplo llegan a los Teatros del Canal o el Matadero de Madrid, o pasan por Temporada Alta o por el Festival de Otoño y que tanto hacen disfrutar al respetable.

Ese conocimiento y riesgo seguramente son los que hayan condicionado la elección de la actriz Patricia Selonk para representar al huérfano príncipe de Dinamarca. Ese personaje acuciado por el fantasma de su padre y que no acepta las nupcias de su madre con su tío poco después de que muriese su progenitor. El que a Hamlet lo interprete una mujer no es nada nuevo. Es una tradición que empezó con Sarah Bernhardt, de la que en España tuvimos una gran representante en esa tradición con la Portillo haciendo de Hamlet en el mítico montaje de Pandur en el citado Matadero de Madrid. Montaje con el que el Hamlet de Río se une por la intensidad y la furia con la que está hecho y esa referencia buscada en la música pop de los últimos tiempos, aunque no solo, pues como espectáculo carioca también hay referencias a la música popular brasileña (MPB).

Patricia Selonk es parte de un elenco de buenos actores. De esos que no solo saben estar en escena, sino entrar en ella, ocuparla y decir el texto con la espontaneidad que pide el teatro y este montaje en particular. A lo que se añade que saben dotarse de la presencia escénica para ser e interpretar sus personajes y de una forma de decir que resulta contemporánea no solo por el uso del micrófono para algunos monólogos, puestos a la manera de discursos. Personajes que resultan cotidianos porque van vestidos de forma muy actual, muy de la calle. Todos los recursos enumerados hasta aquí ponen de manifiesto su necesidad de traer esta tragedia a sus coetáneos. Hacerles entender que no habla de algo caduco cuyo interés es meramente académico o historicista. No. Hamlet es una historia de hoy en día. Como dice su director, Paulo de Moraes, Shakespeare es un autor que “tiene cosas urgentes que decir sobre las guerras, la locura y nuestros políticos”.