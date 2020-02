Hartazgo, falta de soluciones y los emigrantes invisibles

El sistema tiene sus críticas, pero no tiene alternativas. La sociedad civil tiene pocos ejemplos donde funcione su intento de cambiar las cosas con esfuerzo ciudadano, y la crítica por la crítica nos basta como gladiadores de Twitter o Facebook sentaditos en el sofá de nuestra casa.

La mayoría de votantes ejercen su voto con pinza en la nariz por una u otra razón, y no son muchos los que votan convencidos de las bondades e idoneidad de su partido político, y muchos menos aún los que están convencidos tras hacer el esfuerzo de leer su programa electoral. Se vota a ciegas.

La abstención significa, en cierta manera, un lavado de manos y de conciencia respecto a las malas decisiones que uno u otro partido puedan llevar a cabo, y esto se extiende a la decisión por votar por partidos no representativos y que nunca llegarán a tener representación… también supone abstenerse de las decisiones que regirán un país.

Sigan imaginando y no llegarán al nivel de cansancio, hartazgo y sensación de tiempo perdido que se tienen en muchos CRE del mundo.

Imagínense que, a estas ciudades se les dijera que pueden votar de aquella manera, rogando, y que muchos votos no se contabilizaran.

Cuando desde un lado se nos impone, menoscaba, no se nos promociona, evitan mantenernos informados, visitan nuestros países sin notificarnos y nos impiden reunirnos anualmente, nos hace gracia eso de “órganos de carácter consultivo y asesor”.

Este cierre no ha sido informado como debería a la comunidad española, pero es aún más grave la falta de comunicación a su Consejo de Residentes, siendo regulados por Real Decreto 1960.2009 y por la ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Su ninguneo se ve muy bien ejemplarizado con el cierre del Consulado General de Génova, que no se justifica ni por motivos económicos (solo dos funcionarios los llevan) ni por motivos estratégicos, ya que Italia siendo uno de nuestros grandes socios en la Unión Europea, y debería tener la representación diplomática acorde a nuestra historia y lazos en común.

Esta es la única plataforma que se da por parte de España a su tercera provincia en número de habitantes. La provincia de los emigrantes solo es superada en número por Madrid y Barcelona, y aun así, durante 2019 se nos ha tapado la boca no dándonos la oportunidad de reunirnos en pleno. Nuestro pleno anual se retrasó y retrasó, y en febrero de 2020 no sabemos cuando tendremos el pleno de 2019.

Me alegra profundamente que este nombramiento se vea complementado con una nueva directora general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Irune Aguirrezabal Quijera, que sucederá al anterior director general que nos mandaba emails solo para abroncarnos, pero no para disculparse por la falta de reuniones e información.

Hana Jalloul es profesora de la Universidad Carlos III y doctora en Derecho Internacional Público, y leo que es experta en terrorismo internacional.

Irune Aguirrezabal Quijera tiene un amplio conocimiento en gestión de migraciones, empoderamiento político de las mujeres, prevención del terrorismo, justicia penal internacional, cooperación al desarrollo.

Ambas tienen un currículo que quita el hipo, pero por lo que nos toca a los emigrantes, vemos que el peso de esta Secretaría de Estado de Migraciones tiene todo su énfasis en la inmigración, y poco vemos en su experiencia de labores relacionadas con la diáspora española. No tengo duda de que su nombramiento va a mejorar lo que teníamos, pero un guiño hacia los emigrantes hubiera sido apreciado.

Ya que los políticos que dan la cara no nos representan, esperaríamos que los técnicos que dirigen áreas de importancia fueran lo mejor que tenemos para esta función… Agustín Torres Herrero, que cesó como secretario general de Inmigración y Emigración, se ha trasladado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, donde será el titular de la Dirección General de la Administración general del Estado.

Yo espero algún día que me inviten a dejar mi trabajo en contabilidad y finanzas y me ofrezcan trabajo dirigiendo festivales de música, u oiga, de médico de familia también me lo pasaría bien… sobre todo en Reino Unido, donde solo te recetan paracetamol.

