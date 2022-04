Siete motivos por los que 'Heartstopper' está arrasando

Además, en medios como The Hollywood Reporter destacan sobre todo la dulzura de la historia de amor entre Nick y Charlie, protagonistas de la producción. “Considera cada intento de inocencia —no importa lo pequeño que sea— no solo como un paso en la dirección correcta, sino como un logro en sí mismo”, detallan en la publicación. Por su parte, medios británicos como The Guardian la califican como “la serie más adorable de la televisión”.