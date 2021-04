A quién se refiere Montero cuando dice "todes" y quiénes son las personas no binarias

Hay muchas formas de ser una persona no binaria. Cande, Cris y Javi se identifican así, y cada uno de ellos usa un pronombre diferente y ha vivido su propio proceso y experiencia. ”¿Qué significa ser no binario? Depende de a quién preguntes”, explica Cande, que pide ser tratado en masculino. “Hay quien lo entiende como una ausencia de género y quien lo entiende como la mezcla de ambos géneros”, cuenta, pero “esto no significa estar en el medio de los dos, sino fluctuar”.

Cris, de 26 años, no se identifica plenamente “ni con el género masculino ni con el femenino”. Empezó a tener dudas a partir de los 15 años y éstas coincidieron con sus dudas sobre su identidad sexual. “Para mí fue muy traumático porque no tenía ningún referente ni sabía que existía algo así, por lo que llegué a pensar que era lesbiana o una persona trans que no se atrevía a transitar de forma binaria”. Está conforme con que la gente que no la conoce la lea como mujer de entrada, “pero las personas que me conocen me gusta que sepan mi identidad”.

Javi, en cambio, empezó a identificarse como no binarie hace “15 ó 20” años. Ahora tiene 44 y dice sentirse muy bien con su identidad. Se identifica con el pronombre “elle”. “Me di cuenta de que no era como el resto, pero no me sentía mal. Tampoco era homosexual, a mí me gustan los hombres, las mujeres y las personas, indiferentemente de su identidad o su género. Ser no binarie para mí ha sido un tránsito y un proceso con el que me siento muy a gusto”.

Pero no todo es maravilloso. Cande ha agradecido alguna de las medidas de la pandemia, porque le han permitido dejar de dar explicaciones. “Al estar aislado del mundo no estoy siendo percibido por nadie y el día a día es muy placentero, ya que no tengo que lidiar con gente sobre mi identidad o sobre cómo me ven”, celebra. Al fin y al cabo, cuenta el joven, “siempre me van a leer en un sistema binario y, a pesar de que puedo ser una persona andrógina en el aspecto físico, la voz o el cuerpo hace que las personas me categoricen o me atribuyan determinados roles, facetas y formas de actuar”. El hecho de llevar mascarilla, además, “facilita que me traten en masculino”, señala.

La importancia del entorno

De ahí la importancia que dan los tres a la reacción de sus entornos. “Influye mucho cómo te perciben las otras personas”, asegura Cande. “No es lo mismo estar rodeado de gente en espacios que no considero seguros, donde me encuentro con más frustración e impotencia, que cuando estoy con mis amigos o mi familia, que soy yo y punto”.

De hecho, muchas personas no binarias deciden no salir del armario en determinados entornos, como el trabajo. “Yo trabajo con niños y he decidido no decirlo por una cuestión logística de no tener que estar explicándoles a ellos y a sus padres determinados temas”, detalla Cande.