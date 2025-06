Jabois ve lo que ocurre en el PSOE y deja un vaticinio sobre lo que pasará entre Feijóo y Abascal

Convulsa, frenética y bajo una nube de incertidumbre. Así está la situación política tras el terremoto que ha causado la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, un documento de 490 páginas que recoge presuntos casos de corrupción de dos de las personas del círculo más íntimo del presidente del Gobierno -los dos últimos 'números 2' del partido socialista-.

Una serie de escándalos, que a falta de sentencia judicial, han golpeado con fuerza en la figura de Pedro Sánchez, pero también en Ferraz donde se pone en tela de juicio hasta la posibilidad de que las cuentas del partido se hayan visto salpicadas de presuntas ilegalidades o irregularidades. Sobre el impacto de estas cuestiones se ha pronunciado el periodista gallego Manuel Jabois, en las ondas de la Cadena SER. Sin tapujos y directo a la pregunta que ronda entre las filas de la militancia socialista.

Tiene mucho que ver con la estoica defensa que está realizando el mandatario español, que pasa por haber pedido disculpas a ciudadanía y militancia, al tiempo que se cortan todas las cabezas de los implicados, se prepara una remodelación de la Ejecutiva socialista, se encarga una auditoría externa y vuelve a pasar al ataque total contra derecha y ultraderecha. A las que reta a que presenten una moción de censura para la que no tienen la mayoría

Jabois se moja sobre lo que puede ocurrir: "Como los escándalos se sigan conociendo..."

Al respecto, Jabois reflexiona indicando que "a mí me interesa una tesis que se abre paso poco a poco y que tiene que ver con la cantidad de corrupción que puede soportar un gobierno progresista sin que sus votantes le abandonen con tal de que no haya un gobierno que incluya la extrema derecha". No se queda ahí y asegura, convencido, "porque esa tesis existe en el PSOE, en sus aledaños, y es una tesis que electoralmente desde luego cala".

A su juicio, el periodista señala que en este punto "se omite algo fundamental". Algo que afectaría directamente a las filas de los populares de Alberto Núñez Feijóo y que, de un modo u otro, supondría que habría conseguido su mayor aspiración política. No el llegar a la Moncloa, sino cómo llegar a la Moncloa. "Como los escándalos se sigan conociendo y afecten a más gente, quizá al PP no le haga falta Vox", advierte Jabois.

"No todos se van corriendo a comprar banderas del águila" Manuel Jabois, periodista

"Los españoles también se sabe enfadar moderadamente, no todos se van corriendo a comprar banderas del águila. Dicho esto, ¿cuál es el límite? Si los informes se siguen produciendo, si la corrupción se sigue extendiendo públicamente, ¿con cuánta de ella un votante socialista se planta? En la abstención, en otro partido, se hace monje cirterciense…", se pregunta el también escritor, sobre la posibilidad de que el Partido Popular regrese a las mayorías absolutas que el fin del bipartidismo erradicó.

"¿Cuánto dinero? ¿Cuánta gente metida en el ajo podría soportar en su gobierno preferido antes de ver a Vox en algunas carteras o presidiendo?" Manuel Jabois, periodista

"Usted quiere evitar la posibilidad de un gobierno que tumbe avances progresistas y haga la vida peor a los más vulnerables, y no le importa que le roben dinero que usted ha ganado trabajando. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta gente metida en el ajo podría soportar en su gobierno preferido antes de ver a Vox en algunas carteras o presidiendo?", sentencia Jabois.