Himar González, presentadora de El Tiempo de Antena 3, dio un buen susto a los espectadores hace unos meses al publicar una foto desde el hospital.

La meteoróloga encargada de informar a los espectadores del tiempo en los informativos de fin de semana de Atresmedia, junto a los presentadores Matías Prats y Mónica Carrillo, contó en diciembre de 2020 que había sido ingresada.

Ahora, en una entrevista a la revista Semana ha contado que esos días estuvo a punto de perder la vida por culpa de una septicemia.

“Es una infección que una vez que pasa a la sangre es muy peligrosa porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo. Además, estábamos en una época un poco fastidiada, era la segunda ola, era aconsejable no acudir a urgencias porque todavía la situación no estaba muy bien”, ha contado.

Después de pasar 24 horas con 40 fiebre decidió ir a urgencias: “La doctora me auscultó un poco, me puso unos antibióticos y me hizo unos análisis. No me dijo lo que era y luego ya salió un poco de todo”.

Himar González ha recordado que “la sangre la tenía muy mal”: “La septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza. Me dijeron que 24 horas más tarde y no podría haber hecho nada por mí”.

Una enfermedad por la que estuve ingresada 11 días y por la que ha tenido secuelas importantes: “Tuve una caída brutal de cabello, pero brutal. Casi me quedo calva. Recuerdo a mi peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano”.