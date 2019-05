Historias que merecen ser contadas: El médico que quería emprender

Todavía en Caracas, después de graduarse como médico, siguió con el negocio de los eventos e incluso emprendió alguna otro proyecto más. ”¿Pero teniendo esa vocación tan clara -algo que admiro profundamente al no haberla tenido yo-, no ejerciste nunca?”, pregunto extrañado. “En Caracas nunca ejercí de médico. Viajé a USA y España de vacaciones. En los viajes pensé mucho y terminé decidiéndome por emigrar a España, a Madrid. En ese momento, Venezuela y yo teníamos poco que ofrecernos”, comenta con cierto pesar…

Los 6 años de carrera los disfrutó con pasión porque “pasaba básicamente todo el día en el hospital”; se le dibuja una sonrisa, y sigue con una anécdota “Hice las prácticas en el Hospital Universitario (hospital principal de la ciudad pero muy pobre y mal gestionado), y por las mañanas me pasaba por una farmacia cercana para comprar gasas y esparadrapo con el que poder hacer las curas a mis pacientes. Lo hacía para salir más temprano, porque si no, tenía que ponerme a suplicar a las enfermeras y auxiliares para que me las consiguieran y solían tardar horas. Necesitaba tiempo para poder trabajar por la tarde en una empresita que tenía con un amigo, nos dedicábamos a montar altavoces, pantallas e iluminación para todo tipo de eventos. ¡Hasta logramos tener un equipo como de 6 personas fijas! fue una experiencia maravillosa” confiesa.

Andoni fue un chaval que estudió en los Jesuitas de su Venezuela natal con el sueño de ser médico algún día, como su abuelo materno, del que habla con la admiración con la que habla un niño de sus padres y abuelos. “Desde pequeño, tenía botiquines de primeros auxilios en casa, curaba a quien me pasara por delante... Me preparé muchísimo para lograr entrar la universidad central (pública)” cuenta echando la vista no tan atrás.

La historia de Andoni es una de esas que inspiran a los jóvenes emprendedores -y no tan jóvenes- por el éxito cosechado con una de las empresas de restauración más prometedoras del panorama actual, que cuenta con una legión de fieles parroquianos que le siguen allá donde abra un local, entre los cuales me incluyo por supuesto: el Goiko Grill , una cadena de 64 hamburgueserías (y más de 20 en proyecto para este año); todas propias. Es el espejo donde muchos y muchas se miran, nos miramos, pero creo que desconocen el esfuerzo, tesón y perseverancia (entre otras muchas cualidades) que hay detrás de su historia y que le han llevado a donde está. Porque, amigos, el esfuerzo y la perseverancia son condición necesaria, pero no suficiente.

“A Madrid llegué con poco dinero. Mientras estudiaba para el MIR, apliqué por InfoJobs a casi todos los trabajos que existían. Así conseguí mi primer trabajo en un Centro de Día de mayores, que recuerdo con un cariño inmenso porque los pacientes eran muy divertidos. Mi primera exploración física de un paciente fue memorable, le dije: “Paco, respira profundo... y ahora bótalo”, el pobre no sabía qué hacer y yo mucho menos -en Venezuela decimos “botar el aire” en vez de exhalar-. Aún peor fue con otro paciente en esa misma semana, el pobre me dijo que estaba “constipado” y le comencé a preguntar acerca de su ritmo intestinal mientas él no salía de su asombro, pero es que en América constipado viene de constipation que significa estreñimiento”. Sonoras carcajadas, nos limpiamos las lágrimas, nos recomponemos un poco y prosigue.

“Cuando por fin entré en el MIR de Geriatría, que era el que más deseaba aunque en España es de los menos solicitados, la pasé fenomenal, me enamoré de nuestra Salud Pública. Vaya gusto trabajar y estudiar en La Paz (Madrid). Ha sido de mis mejores experiencias. Siendo R1 (residente de primer año) todo el personal del hospital es tu jefe, así se aprende muuuucho y se curra aún más. Por las tardes solía beberme unas cañas con un amigo por María de Molina. Siempre pensando ideas para emprender. La mayoría tenían que ver con la salud, lógicamente. Pero un día, el bar donde solíamos ir quebró y decidió cerrar. Uno de esos momentos en los que pasa una oportunidad por delante, y la pillas. En aquel momento lo vi como una oportunidad, pero casi nadie lo vio así, muchos me dijeron que estaba loco y que sería una tontería abrir un bar en plena crisis. A mí me hacía mucha ilusión empezar algo desde cero. Alquilé el local (noviembre 2012), abrimos Goiko en enero 2013 y me mantuve en el MIR. Estaba haciendo dos cosas muy difíciles de compaginar: ¡Hostelería y Medicina!”. “Compaginar eso es una heroicidad, tío”, le reconozco asombrado. “Sin tiempo para nada, claro. Los días que tenía guardia a la hora de la cena me iba en moto al Goiko a ver qué tal el servicio de la noche y regresaba volando para seguir con la guardia... Después de las guardias, en plan a las 11:00, me iba al restaurante y dormía en el parking unas horas para luego abrir y atender al mediodía. Después del servicio, estaba agotado y solíamos echarnos la siesta en el banco del local”. ”¡Es que ese ritmo sólo se puede llevar por un tiempo muy limitado, y en plena juventud…! Cuánto aguantaste así, Andoni?”, le pregunto con asombro.

“En el verano ya estaba enloqueciendo. Mi padre me recomendó que me cogiera una semanita de vacaciones, y así hice. Me fui al Algarve y allí, relajado y ensimismado, decidí que renunciaría a mi profesión de médico y me dedicaría a desarrollar el Goiko al 100%”. ¿Entonces no hubo ningún detonante para cambiar de la medicina a la hostelería? “No, no creo que hubiera habido ningún detonante específico, pero sí creo que la decisión la venía retrasando por falta de reflexión real, que muchas veces es necesario”.