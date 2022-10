Un parche a otro parche: el plan de urgencias de Ayuso que lleva a los sanitarios a la huelga

Este es un capítulo más en la turbulenta relación de la Comunidad de Madrid con los trabajadores sanitarios , que vienen denunciando su situación y la del servicio desde las mareas blancas de 2013, y ahora ven cómo se materializa y ahonda esta degradación de forma repentina, radical y torticera. Los trabajadores de los SAR (centros de urgencias rurales) tienen tachado el 22 de septiembre como día de la infamia. “Es todo tan absurdo que al principio no me lo podía creer”, reconoce María Isabel de Barrio Tejada, médica en el SAR de Navas del Rey. “Me pasé dos días en shock cuando nos enteramos. Decía: ‘No puede ser’”.

Los mismos trabajadores de 41 centros, ahora para 78

A los profesionales no les salen las cuentas. “No hay cifra que pueda aguantar eso; no hay planilla que pueda cuadrarlo o hacerlo racional”, lamenta María Isabel de Barrio. El sindicato AMYTS calcula que, con este plan, los profesionales de esos servicios pasarán de trabajar 1.536 horas anuales a 1.642, además de cambiar sus turnos y lugar de trabajo. Los principales afectados son los trabajadores de los SAR –medio millar, entre médicos, enfermeros y celadores–, pero también los de los antiguos SUAP, unos 150 entre las tres especialidades.

“La situación no podría ser más desoladora”

Para Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, “la situación no podría ser más desoladora”. “La Administración no se ha movido un milímetro con respecto a las primeras propuestas, y ante el tremendo empeoramiento de las condiciones laborales no nos queda otro remedio que plantear un conflicto en forma de huelga”, apunta. Hernández siente “pena” al tener que “llegar a esta situación”, pero reclama que la Administración cumpla sus promesas. El plan de urgencias extrahospitalarias que existe ahora se aprobó –de forma negociada– en 2004, con el compromiso de ser revisado cada tres años –a mejor, se entiende–. Ahora, casi 20 años después, los profesionales se encuentran con un enorme paso atrás en sus condiciones, y no lo aceptan. “Es un día triste”, asegura Hernández, que califica el nuevo plan de “tremendo sinsentido”.