Ibarra aprovecha un malentendido con la presentadora de 'Espejo Público' para soltar un 'hachazo' épico al Gobierno de Sánchez

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha aprovechado un malentendido que se ha producido en pleno directo con la presentadora de Espejo Público -de Antena 3-, Lorena García, para soltar un hachazo monumental al Gobierno de Pedro Sánchez por no comunicar Extremadura con el resto de España a través del AVE.

Todo ha sucedido cuando la presentadora del programa ha preguntado a Rodríguez Ibarra si el PSOE “va por buen camino”. Los problemas de comunicación han dado lugar a la siguiente escena:

Lorena García. ¿Va por buen camino entonces su partido? Rodríguez Ibarra. Tal y como afirma, así es. Lorena García. Yo no afirmo, yo pregunto. Rodríguez Ibarra. Ah, vale, es que los auriculares... y como no tengo AVE para viajar hasta allí. Lorena García. Pues eso dígaselo al Gobierno del señor Sánchez. Rodríguez Ibarra. ¿Y qué se cree que estoy haciendo ahora?

No obstante, Rodríguez Ibarra ha defendido que el barómetro de CIS que se hizo público este martes, y que pone al PSOE al borde la mayoría absoluta: “Hay que tener más respeto por la gente que tiene una preparación específica. Yo a Tezanos le doy la credibilidad, porque supongo que no se jugará su profesionalidad mintiendo”, ha argumentado Ibarra, antes de resaltar que a él lo que ledice su “cabeza y su corazón” es que el proyecto socialista ” es el más razonable en el mundo actual”: “El comunismo y el capitalismo han fracasado, y confío en la socialdemocracia. Lo que diga el señor Tezanos me da igual”, ha matizado.

En referencia al actual modelo político, Ibarra se ha remontado a 1993, “cuando el PSOE tuvo que pactar con Pujol y empezó a primar la visión periférica del Estado”.

“Tenemos que recuperar la visión estatal, y eso sólo es posible con el apoyo del PP o de Cs”, ha opinado Ibarra, quien ha argumentado que “desde que en España empezó a verse que ser nacionalista tenía compensación económica, empezaron a surgir partidos nacionalistas”.

En este contexto, Rodríguez Ibarra ha resaltado que “en el debate de investidura de septiembre, PP, Cs... o incluso Podemos, deberían apoyar sin condiciones al PSOE, que es el único que puede gobernar bien”.

“Aquel que apoye la investidura del PSOE, será el líder de la oposición. Si no demostrarán que no valen ni para la oposición”, ha considerado Ibarra, antes de poner el foco en lo que, a su juicio, es lo realmente importante: “Hoy deberíamos saber en qué sociedad van a estar los chicos que empiezan ahora a estudiar con tres años, y saber cómo será la sociedad dentro de 20. Sólo con discutir eso... Tenemos que saber qué país queremos, y solo con ese argumento, los partidos estatales deberían poderse poner de acuerdo”.