Igea no abandonará Cs aunque le pide "estar a la altura" para permitir la investidura de Sánchez

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, que este lunes fue uno de los cuatro miembros del partido que votaron en contra del veto a negociar con Pedro Sánchez, ha asegurado que no va a abandonar la formación naranja y ha añadido que “la adolescencia es una crisis necesaria”.

“No abandonaré mi partido”, ha dicho en rueda de prensa Igea, en la que ha añadido que en Ciudadanos “la crítica es posible sin temor a nada”.

No obstante, el líder de Cs en Castilla y León ha pedido —al más puro estilo Rosalía— que Cs esté “a la altura” y se abstenga para permitir la investidura de Sánchez para que “el país no dependa en exclusiva” de los nacionalistas: “Abramos una oportunidad para que el país no dependa en exclusiva de quienes quieren destruirlo”, ha manifestado.

“Seguro que este partido, si llega el momento, estará a la altura de las circunstancias”, ha asegurado Igea, quien ha criticado además que entre los socialistas no haya habido voces discrepantes que hayan cuestionado los acuerdos de su partido con nacionalistas a nivel autonómico y local.

Además, ha rechazado que “la carga de la prueba” sobre un acuerdo con los socialistas recaiga siempre en Ciudadanos y ha afirmado que “no hay un solo Toni Roldán en el PSOE, sólo hay Ábalos”.

Este lunes, tras el anuncio de Roldán de que abandonaba la formación naranja, Igea le mostró su apoyo a través de Twitter cambiando su foto de perfil y colocando una en la que aparece charlando con el exportavoz económico de Cs.